Pintjes worden duurder, maar niet in café "In den Congo": "Hier blijven ze 1 euro"

Lydia kijkt alvast uit naar de opening van haar terras volgend weekend. “Ons terras is eigenlijk heel klein, maar wij mogen van pastoor Jan het grasplein rond de kerk gebruiken, onder de toren. We kijken ernaar uit. De eerste lockdown hadden we nog wat te doen, wat schilderen of afwassen, maar dat kan je niet blijven doen. Ons café was elke dag open en we zagen elke dag mensen. En plots niet meer, dat zijn we echt wel beu.”