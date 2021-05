Kamerplanten enorm populair met prijzen tot 1.799 euro. Van aankopen tot verzorgen: een kleine gids 

De Calathea is ook populair, maar moeilijker te onderhouden. "Het is een gevoeligere plant", zegt Vreven. De plant staat best niet te dicht bij de chauffage of in de tocht. Ze is ook gevoelig aan wortelrot."

De plant staat het liefst op een plek in de (half)schaduw. Ze verbruikt relatief veel water. Je geeft ze best regelmatig kleine hoeveelheden water. De plant voelt zich goed in een licht vochtige grond, maar de wortels van de plant mogen niet in een laag water staan. De plant heeft ook nood aan een hoge luchtvochtigheid. Af en toe sproeien, is dus aan te raden. De Calathea is niet giftig.