Problemen met diepzeerobot die mangaanknollen van de bodem van de Stille Oceaan raapt, zijn van de baan

Hoe het gevaarte los is geraakt, is niet duidelijk. De Patania II is verbonden met een vijf kilometer lange kabel die het toestel tot op de bodem brengt. Bij de laatste duik zondag brak een hijspunt, waardoor de robot losgekoppeld was geraakt van het moederschip. Gisteren werd er een recuperatiemissie met succes afgerond. Komende dagen wordt alles nog gecontroleerd.

