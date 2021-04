Radio 2-luisteraars over snurken: "Liet amandelen en huig wegnemen, snurk nu minder luid, maar heb spraakgebrek"

Er zijn maar liefst tussen de 2 en de 2,5 miljoen mensen in Vlaanderen die snurken. Reken daar de partners van de snurkers bij en er zijn 4 miljoen Vlamingen die 's nachts last hebben van gesnurk. Maar hoe voelt dat juist voor de snurker en de partner van de snurker?

Wat als je zelf luid snurkt

Slapen naast iemand die snurkt is niet makkelijk, maar ook voor de snurker is het niet evident. "Het is verschrikkelijk om te weten dat ik iedereen wakker houd. Maar ik voel me ook zelden uitgeslapen. Mijn ex-vrouw heeft me ooit aan alle verkeerslichten van de A12 moeten wakker maken, omdat ik zo moe was van mijn gesnurk."

Snurken kan een effect hebben op een relatie zoals bij luisteraar Veerle. "Ik vind het heel erg voor mijn partner. Snurken is de reden waarom we waarschijnlijk nooit gaan samenwonen. We slapen nu 1 keer per week bij elkaar omdat hij anders zo slecht slaapt."

Luisteraar Wim is op vakantie ooit in de auto gaan slapen omdat hij zijn gezin wakker hield. Hij heeft alles al geprobeerd om van het snurken af te geraken. "Ik heb mijn amandelen en mijn huig laten wegnemen. Mijn gesnurk is minder luid maar ik heb er wel een spraakgebrek aan overgehouden."

"Het werd levensbedreigend"

Danny kreeg in 2014 de titel "luidste snurker van het land", hij haalde maar liefst 89 decibel met zijn gesnurkt. Dat is even luid als een drilboor of iemand die naast je staat te roepen. Zijn vrouw, Marleen, heeft er bijna 20 jaar naast geslapen, maar ze vond het niet zo erg. "Het went, in het begin was het niet zo luid. Het werd langzaam erger en erger, maar toen was ik het al gewoon."

Marleen werd wel ongerust als ze even niets meer hoorde. "Als ik dan 20 of 30 seconden niets meer hoorde, gaf ik hem een por om ervoor te zorgen dat hij weer begon te ademen. De dokter zei toen dat hij moest afvallen want het was een levensbedreigende situatie." Nadat Danny een gastric bypass heeft laten plaatsen, is het snurken gestopt.

Hoe kan je het verhelpen?

Olivier Tielemans werkt bij Somno Clinic, een snurkcentrum in België. Hij legt uit waarom sommige mensen snurken. "De enige boosdoener is de tong. Als je slaapt, verslappen al je spieren dus ook je tong. Die valt bij het snurken in de luchtweg waardoor trillingen ontstaan en je snurkgeluiden produceert. Het heeft niet altijd iets te maken met overgewicht, het is gewoon de bouw van het lichaam."

Hoe stop je met snurken? Na een onderzoek in een slaapkliniek kan een behandeling beginnen. "Als het slaapapneu is, kan je het verhelpen met een masker. De behandelmethode voor snurken is een mondstuk. Door het mondstuk blijft de tong op dezelfde positie als overdag waardoor de luchtweg vrij blijft. Dat zorgt ervoor dat de trillingen stoppen en dat er dus geen snurkgeluid is."

Ten slotte eindigt Olivier met de geruststellende woorden: dat elke snurker geholpen kan worden.