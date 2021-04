Buurt rond voetbalstadion van Oud-Heverlee Leuven heeft last van rattenplaag 

"De beste manier om zo'n rattenplaag weg te werken, is om de oorzaken weg te nemen", zegt schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen). "We gaan dus op zoek naar wie daar voedsel voor katten en duiven legt, maar we gaan ook andere locaties die ratten kunnen aantrekken opsporen. Daarbij kijken we vooral naar gft-bakken, afvalzakken die kunnen opengaan, of composthopen waar voedsel in zit voor de dieren. Bedoeling is dus om die te detecteren en weg te werken."

Voor voetbalclub Oud-Heverlee Leuven heeft de rattenplaag geen grote gevolgen.