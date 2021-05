Wrak van gecrashte bommenwerper in Bunsbeek vertrokken naar oorlogsmuseum in Nederland

Op 5 maart 1945 stort de Britse bommenwerper Lancaster NN775 neer in een moerassige weide in de deelgemeente Bunsbeek. Het vliegtuig verdwijnt meters diep onder de grond, om pas in 2016 opgegraven te worden. Bij die opgraving werden drie lichamen gevonden, van drie soldaten die intussen op de Engelse begraafplaats in Heverlee, bij Leuven, begraven zijn. Voor de restanten van de bommenwerper was het gemeentebestuur van Glabbeek wat langer op zoek. Eindig vorig jaar werd uiteindelijk een overeenkomst getekend met het oorlogsmuseum Overloon in Nederland.