Meer Antwerpse leerlingen naar middelbare school van keuze, grootste plaatstekort in B-stroom 

In Antwerpen kunnen dit jaar iets meer kinderen zich inschrijven in één van de drie scholen van hun voorkeur. Maar vooral voor kinderen die zich willen inschrijven in de B-stroom van het secundair onderwijs zijn er te weinig plaatsen. Bijna 1 op de 3 kinderen heeft er nog geen. In de A-stroom is dat maar 1 op de 8. Bij de instappertjes heeft 98% plaats in een van de kleuterscholen van zijn top 3. "Maar er is nog hoop", zegt Luc Claessens van het Lokaal Overlegplatform Antwerpen. "Want er zijn nog veel kinderen op twee plaatsen ingeschreven. Dus er gaan nog plaatsen vrijkomen."