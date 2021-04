Riemst zet fusiegesprekken met buurgemeenten Bilzen en Hoeselt stop

"Riemst staat financieel sterk en we willen de belastingdruk voor onze inwoners zo laag mogelijk houden, dat wordt ook in de studie bevestigd. In de vorige legislatuur slaagden we er in de belastingen tot twee keer toe te verlagen. In het huidige fusieverhaal kondigt zich geen enkel belastingvoordeel aan voor de Riemstenaar”, legt Vos uit.