Rijkevorsel verbiedt traditionele "Poortje Pik" vannacht niet: "Maar we raden het wel af"

De gemeente Rijkevorsel verbiedt de traditie "Poortje Pik" dit jaar niet, in tegenstelling tot vorig jaar. De komende nacht, van 30 april op 1 mei, mag alles wat losstaat in de voortuintjes weer worden meegenomen. Daarna moeten de spullen weer verzameld worden op de centrale rotonde. "Maar we raden het eigenlijk af om eraan deel te nemen, en de coronamaatregelen blijven natuurlijk gelden", zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA).