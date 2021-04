Rotonde aan afrit E40 in Aalter gaat morgen al open na nieuwe werken: "Twee weken vroeger dan gepland"

Vanaf morgen kunnen de werken een nieuwe fase ingaan. Dan starten ze met werken aan de "bypass", die zich bevindt aan de kant van de parking. "Dat geeft geen hinder voor het doorgaand verkeer. In de loop van mei zullen die werken volledig klaar zijn. We zeggen nu veiligheidshalve eind mei, maar als we even vlot kunnen doorwerken zoals nu, dan zal dat ook iets vroeger klaar zijn."

De werken in Aalter waren eerder al uitgevoerd, maar moesten opnieuw gedaan worden omdat het beton dat toen gebruikt werd, achteraf van slechte kwaliteit bleek te zijn. "Nu gebruiken we een andere leverancier, want wij hanteren altijd hoge kwaliteitsstandaarden. Dat is ook de reden waarom we toen besloten om de werken opnieuw uit te voeren", zegt Schoenmaekers nog.