Rusland laat Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli en 7 andere Europese toplui niet meer binnen

Klaarblijkelijk reageert Moskou op sancties die de EU in maart getroffen heeft tegen een aantal kopstukken van het justitie-apparaat in Rusland wegens de vervolging van de opposant Aleksej Navalny en de systematische onderdrukking van de vrije meningsuiting in Rusland en de gewelddadige vervolging van holebi's in de deelrepubliek Tsjetsjenië. Die Russen mogen de EU niet meer binnen en hun eventuele financiële tegoeden zouden worden bevroren.