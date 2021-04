School in Tremelo blijft meer dan een week dicht door corona-uitbraak, ook in Aarschot gaat school dicht

"Normaal zou een quarentaine van de klas voldoende zijn maar de situatie is hier anders", zegt burgemeester Bert De Wit (CD&V) "We hebben hier te maken met een besmette leerkracht die in verschillende klassen kwam. Bovendien komen veel leerlingen uit de ruime regio met de bus naar school en vermits de Damiaanschool vooral aangewezen is op busvervoer, en omdat nu ook meerdere busbegeleiders en chauffeurs in preventieve quarantaine zitten, is er besloten in overleg met het CLB, de directie, het schoolbestuur en de gemeente om de school tijdelijk te sluiten vanaf vandaag, tot en met 9 mei."

De school en de leerkrachten bekijken nu hoe het verder moet met het onderwijs en of er overgeschakeld zal worden op afstandonderwijs.