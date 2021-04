Stad Antwerpen zoekt overnemer voor dansproject Let's Go Urban van Sihame El Kaouakibi

Op de korte termijn wordt in de richting van vzw Kras gekeken, de andere vzw voor de jeugd die in het gebouw op het Kiel gehuisvest is. Met hen zal het stadsbestuur afspraken maken "rond een extra aanbod op het vlak van welzijn en op zich open te stellen als studeerlocatie", zo staat in een mededeling die verspreid is na afloop van het schepencollege. Tegelijkertijd zullen er ook dans- en beweegactiviteiten georganiseerd worden, maar het is nog niet duidelijk wie dat zal organiseren.