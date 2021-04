Franstalige cultuurhuizen organiseren negen dagen lang illegale voorstellingen mét publiek uit protest

De directeur van de Hallen van Schaarbeek, Christophe Gallant, wil met de actie de cultuursector steunen, maar hij pleit ook voor een ander coronabeleid. "We moeten denken aan de tienduizenden werknemers in de sector, die dit allemaal nog jaren zullen voelen", zegt hij.

Samuel Tilman van Still Standing for Culture wil het hard spelen. "Het is mogelijk dat de politie binnenvalt, dat er een proces-verbaal wordt opgesteld en dat er boetes uitgeschreven worden, maar wij zullen dat systematisch aanvechten. We moeten nu het debat voeren of het normaal is dat de cultuursector zo lang gesloten blijft, desnoods in de rechtbank."