10 jaar geleden werd Osama Bin Laden gedood, hoe gevaarlijk is het terreurnetwerk Al Qaeda nog?

Op 11 september 2001 stierven bijna 3.000 mensen toen gekaapte passagiersvliegtuigen zich in de WTC-torens in New York en in het Pentagon in Washington boorden. Een ander toestel stortte neer in Pennsylvania. De VS sloegen terug met de invasie van Afghanistan toen het extremistische talibanregime weigerde om Bin Laden uit te leveren. De taliban kwamen ten val, maar Bin Laden bleek spoorloos. Ook aan de terreur kwam geen einde: er volgden bloedige aanslagen in Bali in Indonesië (oktober 2002, 202 doden), in Madrid in Spanje (11 maart 2004, 191 doden), in Londen in het Verenigd Koninkrijk (juli 2005, 56 doden) en nog kleinere tussen door.