Tientallen doden nadat tribune instort bij bedevaart in Israël

Het incident vond plaats bij een bedevaart van duizenden ultraorthodoxe joden in het noorden van Israël. Het was de grootste openbare bijeenkomst sinds de uitbraak van de corona-epidemie in het land. De pelgrims vierden Lag Ba'Omer. Diepgelovige joden verzamelen zich dan bij de berg Meron, waar een vereerde rabbijn en schriftgeleerde uit de tweede eeuw begraven ligt.

De autoriteiten hadden toestemming gegeven voor een bijeenkomst met 10.000 aanwezigen, maar volgens organisatoren zijn er meer dan 650 volle touringcars op de pelgrimage afgekomen, met ongeveer 30.000 bedevaartgangers. Er waren ongeveer 5.000 politieagenten op de been, die incidenten moesten voorkomen bij het feest, waarbij vreugdevuren worden aangestoken.