Uitrol digitale meter bij gezinnen met zonnepanelen 3 maanden uitgesteld

Voor alle duidelijkheid: de plaatsing van digitale meters bij gezinnen zonder zonnepanelen is nooit gestopt. Daar is ook geen reden toe: de meter levert niets dan voordelen op voor mensen die alleen maar stroom afnemen. Je kan er perfect mee zien hoe duur of goedkoop je stroom op elk moment van de dag is. Als je op die goedkope momenten kookt, de vaat of de afwas doet of de droogkast aanzet, dan kan je je factuur behoorlijk naar beneden halen.