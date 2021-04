10 jaar verkeershinder op de Grote Ring rond Brussel: straks moet verkeer in Zaventem over drie smalle rijstroken

Het bouwen van een nieuwe brug over de Ring is complex en duurt verschillende jaren. Om het verkeer zo weinig mogelijk en nooit langdurig te hinderen, wordt gewerkt in verschillende fasen. Marijn Struyf: “We bouwen de nieuwe brug ter plekke, vlak naast de snelweg. Wanneer de eerste brughelft klaar is, plaatsen we die tegen de oude brug. Het verkeer op de Henneaulaan rijdt vanaf dan op de nieuwe brughelft. Vervolgens breken we de oude brug af en vervangen we die door het tweede deel van de nieuwe brug. Tot slot voegen we beide brugdelen samen tot één nieuwe brug.”