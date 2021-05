Wegwijzer naar vaccinatiecentrum en infoborden over corona in De Haan beklad door vandalen: "Lotto met uw leven"

Voor de 2de dag op rij hebben vandalen in De Haan graffiti gespoten op infoborden die te maken hebben met corona. Gisteren werden verschillende borden waarop staat dat je een mondmasker moet dragen en afstand moet houden in de winkelstraat beklad. Vandaag is hetzelfde gebeurd met een wegwijzer richting het vaccinatiecentrum. Daarop staat de boodschap: "Lotto met uw leven".

"Dit is betreurenswaardig en een idiote actie. Wie dit gedaan heeft, is niet redelijk en het is bijzonder triestig dat ze deze actie voeren. Iedereen doet zo hard zijn best en dan zijn er blijkbaar nog idioten, die het nodig vinden om dingen te bekladden en ons nog extra werk te geven", vertelt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA).