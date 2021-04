Vaccinoloog Pierre Van Damme beantwoordt jouw vragen: "Na de zomer wordt ons leven weer normaal" 

“Er circuleert het verhaal dat AstraZeneca niet zou beschermen tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Ik gebruik dit om uit te leggen wat we weten en wat we niet weten. Wat doen bedrijven als er een nieuwe variant is? Ze gaan in een labo-omgeving een test doen. Daarin zien we dat er inderdaad een verminderde werkzaamheid is tegen de Zuid-Afrikaanse of de Braziliaanse variant, maar dat geldt voor alle vier de vaccins die we gebruiken. Dit is een laboverhaal, dan houden we geen rekening met het afweersysteem van de mens.”

“Johnson & Johnson heeft zijn fase 3 studie (op mensen, nvdr) gedaan toen de andere varianten al circuleerden. We zagen dat het vaccin daarbij veel beter werkte dan in een labo-omgeving. Dat is interessant, want dan kan je je afvragen of dit bij de andere vaccins ook zo is. Ze zijn er niet op getest, dus we moeten ervan uitgaan. Ik ben optimistisch dat onze vaccins een relatief goede werkzaamheid hebben tegen de Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse variant. Ik zou heel graag willen dat dat nog echt bewezen wordt. Over de Indiase variant weten we het minste tot nu toe, maar hetzelfde zou kunnen gelden. Dat moet nog aangetoond worden.”