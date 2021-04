Vuilnisbakken voor pizzadozen moeten afval op Scheldekaaien verminderen: "Passen niet in klassieke vuilnisbak"

In Antwerpen is er een vuilnisbak voorgesteld om lege pizzadozen in achter te laten. Die dozen laten mensen vaak achter op straat of in een park, omdat ze niet in een klassieke vuilnisbak passen. Het gaat om een initiatief van marketingbureau City Ants Agency, samen met pizzarestaurant Otomat en brouwerij Duvel Moortgat."Pizzadozen hebben een heel onhandig formaat en worden meer op of naast de vuilnisbakken gestapeld. De nieuwe afvalbak moet het goede voorbeeld geven", vertelt Jan Van Leuffel van City Ants Agency aan Radio 2 Antwerpen.