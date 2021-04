Waarom waren zoveel mensen bijeen op berg Meron in Noord-Israël waar tientallen gelovigen in het gedrang stierven?

Dat moet in een kleine historische context worden bekeken. In het jaar 70 hadden de Romeinen Jeruzalem met de voor joden heilige tempel en de daarmee samenhangende priesterkaste verwoest. De joodse tradities die het volk samenhielden, dreigden daarop verloren te gaan.

Dat dat uiteindelijk niet gebeurde, was vooral het werk van een aantal schriftgeleerden die zich al eerder verzameld hadden in het kustplaatsje Yavne. Die "tanna'im" of "leraars" bewaarden de mondelinge teksten van de Torah (de vijf boeken van Mozes of de joodse bijbel), de joodse wetten en de commentaren daarop wat uiteindelijk werd neergeschreven. Op die manier overleefde het jodendom niet enkel de verwoesting van het jaar 70 en het verlies van zijn epicentrum -de tempel- maar ook een even verwoestende oorlog, onderdrukking en verspreiding door de Romeinen rond 130 na Christus en in een breder kader ook al de andere vervolgingen sindsdien.

Een van die belangrijke "leraren" was Shimon bar Yochai die in het begin van de tweede eeuw leefde. Het is dus zijn graftombe en die van zijn zoon die het brandpunt vormde van de pelgrimstocht van vandaag. Shimon bar Yochai wordt door sommigen ook beschouwd als de auteur van de Zohar, een standaardwerk van het mystieke denken in het jodendom, ook al is het auteurschap niet algemeen aanvaard. (Lees verder onder de kaart).