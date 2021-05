Wist je dat ze in Wetteren "een schelleke schijt mij duud" zeggen als ze een peperkoek benoemen?

Ook dieren krijgen soms unieke dialectnamen in Wetteren. "De Wetterse floremuis is hetzelfde als vleermuis, alleen is de ee gerond tot een o. De oorspronkelijke betekenis is muis met vleugels", zegt de Tier. "

Een urs is dan blijkbaar een egel. "Het is een vervlaamsing van het Franse woord hérisson, dat zelf van het Latijnse ericius ‘egel’ afstamt", legt de taalexperte uit. "In de Vlaamse mond verschoof het woordaccent naar de eerste lettergreep, waardoor de tweede verzwakte tot alleen de -s nog overbleef, zoals in urs."