Knaldrang in West-Vlaamse woonzorgcentra: dansende bewoners vallen in de prijzen met filmpje

Het is niet toevallig dat het filmpje plots 2 jaar later in de prijzen valt. "2020 heeft in elk woonzorgcentrum zijn sporen nagelaten. Deze prijs doet veel deugd voor de werknemers en bewoners. Het is een motivatie om de draad terug op te nemen. De video toont niet alleen hoe sterk wij waren voor de coronacrisis. Het toont ook de grote knaldrang die er is bij de oudere generatie om het leven terug op te nemen. Die vrijheden komen dit jaar langzaam terug en daar hoort dansen gelukkig ook bij", besluit directeur Declercq.