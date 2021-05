BEKIJK - De leukste diefstal van het land: inwoners Rijkevorsel zien tuinen (opnieuw) leeggeroofd worden

Een diefstal die je kan voorspellen en waar je achteraf hartelijk mee kan lachen, dat is "Poortje Pik". Jaarlijks worden in de nacht van 30 april op 1 mei de tuinen in Rijkevorsel leeggeroofd door de jongeren. Hun buit verzamelen ze op het dorpsplein, waar de "slachtoffers" daags nadien naartoe trekken om hun gestolen goederen weer mee naar huis te nemen.