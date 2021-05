Een maand je gras niet afrijden, is dat wel een goed idee? Tv-tuinier Wim Lybaert legt uit waarom wel

Door een maand niet te maaien, geef je de kans aan andere planten dan gras om te bloeien. "Gras is de sterkste plant in je gazon", legt Lybaert uit. "Als je wekelijks je gras afrijdt, is dat geen probleem voor het gras. Het is sterk en komt snel terug, maar gras is ook monocultuur. Het heeft geen enkel nut voor insecten."

Je gras laten groeien is dus met andere woorden goed voor de biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden sneller voedsel, en water verdampt minder snel uit de bodem dan wanneer gras te kort is. Langer gras is beter bestand tegen droogte en hitte.