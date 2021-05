Grote rookontwikkeling bij brand in Wilrijk

Rond 19 uur is er brand ontstaan in een leegstaande woning aan de Jules Moretuslei in Wilrijk. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak. De rookpluim was vanaf grote afstand zichtbaar. Buurtbewoners die last hadden van de rook, moesten ramen en deuren gesloten houden. De brandweer had de brand na een half uur onder controle. De schade aan de woning is heel groot.

De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie voert een onderzoek. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten. Bij de brand raakte niemand gewond.