In Parijs stappen duizenden mensen op in 1 mei-optocht

Enkele duizenden hadden gevolg gegeven aan de oproep van de vakbonden om aandacht te vragen voor onder meer “werk, sociale bescherming en vrede in de wereld”. Maar even klassiek als die oproep, was de aanwezigheid van de ordediensten. 5000 agenten en gendarmes waren gemobiliseerd om een oogje in het zeil te houden.

Na een klein uur kwam het in de marge van de manifestatie voor het eerst tot opstootjes tussen politie en manifestanten. Volgens BFMTV ging het daarbij om anarchisten van het black bloc. Bij die confrontaties gebruikten de ordediensten traangas in tegen groepjes manifestanten, die met voetzoekers gooiden en zeker een container in brand staken.