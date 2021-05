La Boum 2 lokt een paar duizend mensen naar Brussel, politie ontruimt Ter Kamerenbos

Eerder vandaag waren er elders in de stad al andere protesten. In het Centraal Station sloten heel wat mensen die op weg waren naar het Ter Kamerenbos zich aan bij een flashmob van de actie van Still Standing for Culture, de beweging van Brusselse en Waalse cultuuractoren die de komende dagen opnieuw optredens met publiek organiseren.

Een deel van de aanwezigen in het Centraal Station trok nadien naar het Flageyplein in Elsene, waar er gedanst werd. De politie was aanwezig en probeerde te beletten dat de mensen verder zouden trekken naar het Ter Kamerenbos.