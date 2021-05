Liveblog: Coronacijfers blijven de goede kant uit gaan, protestboodschappen op Justitiepaleis

Ook in Brazilië is de coronasituatie niet bepaald goed. De voorbije 24 uur zijn 2.595 overlijdens geregistreerd, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. In heel april zijn in het Latijns-Amerikaanse land 82.266 overleden na een coronabesmetting. Daarmee is april 2021 de dodelijkste maand in Brazilië sinds het begin van de pandemie. Het vorige record dateerde maar van maart 2021, met 66.573 overlijdens.

In totaal registreerde Brazilië nu al 403.781 overlijdens. Alleen in de Verenigde Staten zijn er helaas nog meer doden geteld. De voorbije 24 uur zijn ook 68.333 nieuwe besmettingen bevestigd, wat het totale aantal op meer dan 14,6 miljoen brengt. Brazilië staat wat besmettingen betreft in absolute cijfers na de Verenigde Staten en India.

Het aantal overlijdens en het aantal bevestigde besmettingen in Brazilië is sinds januari heel sterk gestegen. Dat is grotendeels een gevolg van de zogenoemde Braziliaanse variant van het coronavirus. Maar ook het beleid van de overheid speelt een rol: president Jair Bolsonaro kant zich tegen verregaande, nationale maatregelen om het virus in te dijken. Hij is ook niet te spreken over gouverneurs die in deelstaten wel strenge beperkingen opleggen.