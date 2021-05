Manifestaties in Berlijn draaien uit op geweld tegen de politie

In de Berlijnse buurt Neukölln kwamen volgens de politie 5.000 mensen bijeen. Anderen spreken over 20.000 mensen. Aanwezigen gooiden flessen en stenen naar de agenten. Die werden aangevallen toen ze de daders probeerden te isoleren. Vuilnisbakken en palletten werden in brand gestoken. De politie gebruikte pepperspray om zich te verdedigen.

Drie agenten raakten gewond nadat herrieschoppers vuurwerk afvuurde. Verschillende aanwezigen werden opgepakt.

Linkse actievoerders zwaaiden met vlaggen of hadden zich gewapend met protestborden. Ze schreeuwden leuzen tegen de politie. Die riep met megafoons de demonstranten op zich aan de coronaregels te houden, waaronder anderhalve meter afstand van elkaar. Velen trokken zich daar niets van aan en eisten onder meer onmiddellijke hervatting van het sociale leven en vrij baan voor sportclubs.

Eerder op de dag woonden 10.000 fietsers een antikapitalistische rally bij in de buurt Grunewald. Op een nog andere bijeenkomst riepen aanwezigen op om de nachtclubs en het culturele leven opnieuw op te starten.

Ook in andere Duitse steden als Hamburg, Frankfurt en Leipzig vonden bijeenkomsten plaats van allerlei bewegingen, van linker- en rechterzijde.

In Hamburg dreef de politie een samenscholing van honderden linkse activisten uiteen voor het cultureel centrum Rote Flora met behulp van een waterkanon. Later werd een eind gemaakt aan een niet-toegestane betoging in het Lohmühlenpark. Tientallen aanwezigen werden aangehouden.

In Frankfurt hielden 3.000 personen een protestmars. Een aantal deelnemers werd gearresteerd wegens het gooien van vuurwerk en aanvallen van de politie. Ook hier werd het waterkanon ingezet.