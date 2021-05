Minstens 18 doden bij brand in ziekenhuis met coronapatiënten in India

De brand brak gisteravond laat uit in een ziekenhuis in de stad Bharuch, in de westelijke staat Gujarat. Rond middernacht stond de afdeling intensieve zorg van het Patel Welfare ziekenhuis in lichterlaaie. 16 patiënten en 2 gezondheidswerkers kwamen daarbij om het leven. Vermoedelijk is de brand veroorzaakt door een kortsluiting.