Nieuwe Russische sancties tegen EU: Wat betekent dat voor de relaties met Rusland en hoe komen we er uit?

Deze huidige neerwaartse spiraal van sancties is begonnen na de annexatie van de Krim. Sommigen spreken over het laagste dieptepunt sinds het einde van de Koude Oorlog, maar zo ver wil Laenen niet gaan. "In de zomer van 2008 had je het conflict met Georgië wat ook erg Rusland tegenover het Westen was", legt ze uit.

"En in de late jaren 90 had je de confrontatie tussen Rusland en de NAVO met de bombardementen op Servië. We mogen dus niet vergeten dat er in de recente geschiedenis ook andere episodes waren waarin het heel slecht ging tussen Rusland en het Westen."