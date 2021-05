Tientallen doden bij ontploffing autobom in Afghanistan

De aanslag vond vrijdag plaats in een woonwijk van de provinciehoofdstad Pul-i-Alam en in de buurt van een ziekenhuis, dat vernield werd. Het merendeel van de slachtoffers zijn studenten die voor een toegangsexamen aan de universiteit naar de stad waren gekomen. De voorlopige balans van de aanslag is loodzwaar met minstens 27 doden en ruim 100 gewonden

Het motief achter de aanslag blijft onduidelijk. De aanslag is ook nog niet opgeëist.