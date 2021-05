Voorbije maand was koudste april sinds 1986

De eerste dag van de maand was in Ukkel meteen ook de warmste dag en de enige lentedag. Die dag registreerde het KMI een maximum van 21 graden Celsius. De dag nadien bedroeg het maximum in Ukkel nog slechts 9,9 graden.

Op enkele dagen na lagen de temperaturen de rest van de maand onder de respectievelijke normalen. Deze lage temperaturen leidden tot nieuwe records voor zowel de gemiddelde temperatuur, de gemiddelde maximumtemperatuur als de gemiddelde minimumtemperatuur voor de huidige referentieperiode.

De gemiddelde temperatuur bedroeg in Ukkel 7,3 graden (normaal 10,4). We moeten al naar 1986 teruggaan om een lagere waarde tegen te komen (6,6). Voor de gemiddelde minimumtemperatuur (2,5) moeten we zelfs teruggaan naar 1956 voor een lagere waarde (2,3).

April was ook een eerder droge maand. In totaal viel er in Ukkel de afgelopen maand 35,6 mm neerslag (normaal 46,7 mm) op 7 dagen (normaal 13,1 dagen). Het overgrote deel hiervan viel tijdens de eerste 12 dagen van de maand (35,1 mm). Van 13 tot en met 28 april viel er in Ukkel geen neerslag.

De voorbije maand was ook zonnig: in Ukkel scheen de zon in totaal 198 uur 38 minuten (normaal 171 uur 16 minuten).