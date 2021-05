Voorlopig geen nieuwe versoepelingen in Nederland: "Daling in cijfers nog niet voldoende zichtbaar"

De regering had dit weekend willen besluiten om vanaf donderdag 11 mei opnieuw meer dingen mogelijk te maken. Maar dat gaat voorlopig niet door. In een korte schriftelijke mededeling laat het kabinet weten dat het de druk op de ziekenhuizen en de diensten intensieve zorg nog te hoog vindt om verantwoord te kunnen versoepelen. In de ziekenhuizen worden momenteel ongeveer 2.700 coronapatiënten verzorgd.