Wanneer krijg ik mijn coronavaccin en welk vaccin zal dat dan worden? Ontdek het hier

Moderna is een zeldzaamheid door het lage aantal leveringen. Dat vaccin wordt enkel gegeven aan inwoners die verbonden zijn aan de vaccinatiecentra van Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk of Leuven. Woon je niet in een van die steden of in een buurgemeente die daar gevaccineerd worden, dan ga je zeker geen Moderna-vaccin krijgen. De tweede prik volgt vier weken later.