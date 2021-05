Woning in lichterlaaie in Brecht

Rond 16.30 uur is er brand ontstaan in een woning aan de Hendrik Schoofsstraat in Brecht. Een leegstaande woning had er vuur gevat. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen op de benedenverdieping en de verdieping naar buiten. Dat ging gepaard met een grote rookontwikkeling. Het gebouw is helemaal uitgebrand. De schade is enorm. Een kraan heeft het gebouw gesloopt wegens instortingsgevaar.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het is ook nog onduidelijk of er asbest vrijkwam in de omgeving. Ook dat wordt door de politie nog onderzocht. De politie sloot de straat af en stelde een veiligheidszone in. Bij de brand raakte niemand gewond.