Al 4 dagen massaprotesten in Colombia, president stuurt leger op straat

Massa’s volk op straat, niet alleen in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá, ook in steden als Cali en Medellín. In heel Colombia gaan duizenden mensen betogen, meestal vreedzaam, maar het protest leidt ook tot hevige confrontaties met ordediensten, vandalisme en plunderingen. In verschillende steden zijn winkels en straatmeubilair vernield. Betogers worden door de politie vanop brommers beschoten met traangas en rubberkogels, het hek is al vier dagen van de dam in Colombia.