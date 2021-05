Acteurs in Bokrijk zijn terug: "Tijdens de Spaanse griep in 1919 droegen ze ook mondmaksers." 

Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis bood het openluchtmuseum van Bokrijk afgelopen weekend een volledige programmatie. “We laten maximaal 2.000 bezoekers per dag toe, en je dient op voorhand te reserveren”, legt Schoefs uit. “Met grote vreugde kondigen we aan dat ook de acteurs terug zijn, binnen een historische context die zich goed leent om de coronamaatregelen te respecteren. We gaan terug naar het jaar 1919, een jaar waarin de wereld wordt geteisterd door de Spaanse griep. De acteurs in het dorp Haspengouw brengen de geschiedenis via ‘Living History’ weer tot leven. Interessant is dat mensen in die tijd ook zelfgemaakte mondmaskers droegen om zichzelf te beschermen.”