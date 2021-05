Antwerpse Groenplaats moet ook technologisch een hoogstandje worden

"Het centrale plein moet ook de digitale toegangspoort van de stad worden. We willen daarbij gebruik maken van informatietechnologie om onder meer verlichting en afval nog beter te beheren en aan te sturen", vertelt schepen Claude Marinower (Open VLD). "De oplossingen moeten toekomstgericht zijn en gebruik maken van de meest vooruitstrevende technologie. We gaan op zoek naar voorstellen met praktisch nut waar mensen zullen over spreken. Het is dus niet de bedoeling dat alles onder de grond wordt gestopt." Een voorbeeld is de slimme recuperatie van water, dat door de horeca-uitbaters van de Groenplaats wordt geloosd. Het kan ook gaan om het beheren en ophalen van afval of een creatieve oplossing om met de verlichting op het plein om te gaan. De stad hoopt op ideeën uit binnen- en buitenland waarmee de ontwerpers van het plein aan de slag kunnen. Met de wedstrijd is 10.000 euro te winnen.