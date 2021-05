Dode bij brandje in woonzorgcentrum in Brecht

Het vuur brak uit in het woonzorgcentrum in de Gasthuisstraat in Brecht. "Het gaat om een brand in een rookruimte", legt de politie uit. "Er is een ongeluk gebeurd met een bewoner die een sigaret aan het roken was. Een verpleegkundige heeft de man nog buiten gekregen, maar hij is spijtig genoeg overleden."

Het brandje bleef beperkt tot die rookruimte. Er vielen geen andere slachtoffers. Ook de schade is beperkt gebleven.