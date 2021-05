Brand vernielt benedenverdieping van woning in Heusden-Zolder

Het gaat om een woning in de Stationsstraat die in twee is opgesplitst. Voorbijgangers hadden het vuur gemerkt en de brandweer verwittigd. Toen die ter plaatse kwam, stond de benedenverdieping in lichterlaaie. De bewoners van de gelijkvloerse verdieping waren niet thuis, hun bovenburen konden rustig naar buiten komen. Het vuur was uiteindelijk vrij snel geblust en de brandweer kon ook uitbreiding naar boven voorkomen. Daar moest het appartement alleen verlucht worden en zouden de bewoners later vandaag kunnen terugkeren.