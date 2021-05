Brandend tuinhuis en houtstapel houden brandweerkorpsen hele nacht aan het werk in Riemst

Niet alleen het tuinhuis en de houtstapel zijn vernield, ook werkmaterialen en allerlei spullen die moeten dienen voor carnaval en de Pinksterfeesten in Kanne zijn opgebrand. Het vuur sloeg niet over naar woningen, maar het bleef wel smeulen en heropflakkeren, daardoor was de brandweer bijna heel de nacht aan het werk. Specialisten kwamen later onderzoeken of bij de verbranding van golfplaten asbest was vrijgekomen. Enkele buren hebben ook waterschade opgelopen. De druk op de waterleiding was opgevoerd om te kunnen blussen, maar daardoor waren enkele leidingen gesprongen.