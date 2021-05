Eerste bedevaartsweekend in Scherpenheuvel lokt veel volk: "Mondmaskerplicht in heel het centrum"

Op dit moment geldt er in Scherpenheuvel enkel een mondmaskerplicht in de winkels, in de basiliek, aan de kraampjes en op de markt. Maar dat wil de burgemeester uitbreiden. "Het lijkt me goed om de mondmaskerplicht in te voeren voor het volledige centrum. Er is goed weer op komst en dus kan het nog drukker worden, waardoor het moeilijker wordt om voldoende afstand te houden. Dus ik pleit er opnieuw voor om een volledige mondmaskerplicht in te voeren in het centrum net zoals vorig jaar."