Duitse minister Scholz: "Afspraken over minimumbelasting multinationals snel mogelijk"

Onder leiding van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werken landen al langer aan maatregelen om internationale belastingontwijking tegen te gaan. Scholz, die bij de verkiezingen in september namens de sociaal-democratische SPD kandidaat is voor het Duitse bondskanselierschap, denkt dat de VS door de recente ontwikkelingen in Washington ook zullen meewerken. Dan zouden er in de zomer al afspraken gemaakt kunnen worden over een ondergrens voor de winstbelasting, schat de bewindsman in.