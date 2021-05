Vier astronauten veilig en wel terug  na eerste nachtelijke waterlanding uit de ruimte sinds de jaren 70

Het ging om de eerste nachtelijke landing op water sinds de jaren 70. De laatste Amerikaanse nachtelijke "splashdown" dateerde van december 1968. Toen landde de crew van Apollo 8 in de Stille Oceaan in de buurt van Hawaii. Dat was trouwens de eerste bemande vlucht in een baan rond de maan, een belangrijke voorbereiding voor de uiteindelijke maanlanding in juli 1969.

Lees voort onder de foto van Apollo 8 na de landing: