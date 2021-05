Kapelletjes krijgen extra aandacht in de meimaand, Zonhoven een 3D-beeld van een internetheilige

De pastoor van Zonhoven gaat een nieuw heiligenbeeld in 3D laten printen. Het gaat om een beeld van de patroonheilige van de jongeren en het internet. "Vorig jaar is de 16-jarige Carlo Acutis uit Italië heilig verklaard. Hij is de eerste heilige met een internetadres", zegt priester Wim Simons. "We willen die moderne heilige hier een plaats geven, maar er zijn nog geen beelden van. En we zijn nu van plan om van hem een 3D-beeld te maken. , Dat is ook iets modern en iets nieuws wat wel toepasselijk is voor die heilige. Hij is een patroonheilige voor de jeugd, voor de communicanten, de vormelingen en de misdienaars, en ik denk dat hij ons wel kan aanzetten in deze tijd om een voorbeeld te vinden in deze kerel", besluit Simons.