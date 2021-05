Nieuwe richtlijnen over hoeveel stikstof industrie mag uitstoten

De Vlaamse regering heeft nieuwe richtlijnen uitgewerkt over hoeveel stikstof de industrie mag uitstoten. Dat was nodig, nadat een rechter de vergunning voor een kippenstal in Lumburg had vernietigd omdat het landbouwbedrijf te veel stikstof produceerde. De uitspraak veroorzaakte veel onzekerheid en er er werden sindsdien zo goed als geen nieuwe vergunningen meer toegekend.