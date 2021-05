Nieuwe stalen brug geplaatst over Albertkanaal in Meerhout: "Precisiewerk en vakmanschap"

De Vlaamse Waterweg verhoogt alle 62 bruggen over het Albertkanaal tot 9,10 meter. Bedoeling is dat de schepen hoger kunnen worden geladen. Zo kunnen ze meer vervoeren en moet er minder vracht over de weg, wat dan weer zorgt voor minder files en vervuiling. Een aantal bestaande bruggen wordt hoger geplaatst, maar de meeste bruggen worden afgebroken en er komen er nieuwe in de plaats, zoals in Meerhout. De installatie gebeurt centimeter per centimeter. "Het plaatsen van een brug van 1.000 ton staal is precisiewerk en vergt heel wat vakmanschap", vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg. Tijdens het vervoeren en plaatsen van de brug werd het scheepvaartverkeer onderbroken. "Nu moet alles nog worden afgewerkt zoals het brugdek en de verbinding met de wegen. Normaal wordt de brug dan in september in gebruik genomen", zegt woordvoerster Liliane Stinissen. Op de brug komen twee rijstroken en vrijliggende, afgeschermde fietspaden.